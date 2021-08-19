Посол Нидерландов с группой дипломатов прибыл в Афганистан

Военно-транспортный самолет ВВС Нидерландов доставил в Афганистан посла, группу консульских работников и 62 военнослужащих для обеспечения охраны дипломатов, сообщило министерство иностранных дел Нидерландов.

«Новая группа [дипломатов из Нидерландов] вылетела в понедельник из аэропорта Эйндховена, а в среду самолет получил разрешение на посадку в Кабуле», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Посол Сесилиа Вейгерс вернулась в Афганистан вместе с новыми дипломатами, которые продолжат работу из аэропорта. Их основная задача будет заключаться в оформлении документов афганцев, которые могут рассчитывать на убежище в Нидерландах.

«Ситуация в аэропорту остается непонятной и постоянно меняющейся, – добавили в министерстве. – Военные США взяли на себя обеспечение безопасности и координацию полетов. Ожидается, что в течение нескольких дней аэропорт сможет принять несколько голландских рейсов, однако все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации».

Работавшие в Афганистане голландские дипломаты ранее были в срочном порядке эвакуированы. В МИД Нидерландов сообщили, что эвакуационный рейс, на борту которого находились около 50 голландцев из Афганистана, в среду вечером приземлился в Схипхоле. На четверг запланирован еще один эвакуационный рейс из республики.

Во вторник исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд сообщила в национальном парламенте о намерении властей вывезти голландцев, всех афганских переводчиков, а также, возможно, представителей других профессий, которые помогали голландцам в Афганистане и которым может угрожать опасность со стороны движения «Талибан» (запрещено в России).

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула».

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.