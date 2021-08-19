 

Москвичей предупредили о второй волне дождей

19.08.2021, 2:38, Новости дня
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Москву вновь ожидают дожди, они прольются в ночь на четверг, после чего продолжатся в этот же день днем, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«К нам уже подтянулась одна так называемая засветка, а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку. В основном такие волны облачные поднимаются с юга», – сказала Волосюк РИА «Новости».

Она пояснила, что одна из волн уже накрыла город и прошла, но говорить о том, что дожди и грозы закончились – преждевременно.

Ранее в МЧС предупредили жителей столицы о сильном шквальном ветре и ливнях в среду. На Москву обрушился ливень с грозами и порывистым ветром, городские службы работают в режиме повышенной готовности.



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