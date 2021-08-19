В США оценили влияние ухода из Афганистана на отношения с союзниками

Для внешней политики и дипломатии Соединенных Штатов нет ничего важнее системы союзов и партнерств, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на вопрос о том, какой сигнал оставляет Вашингтон союзникам после ухода из Афганистана.

«Наш сигнал всем партнерам в мире ясно отражается в наших действиях за последние два десятилетия и сейчас. Ни одна страна не сделала больше для Афганистана, для его населения, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Для нас нет ничего более важного во внешней политике и дипломатии, [чем] системы союзов и партнерств», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

Он выступил с утверждением, что отношения с союзниками и партнерами якобы являются предметом зависти со стороны противников США. «Это глубокий источник силы. <…> Вы видите, как мы вкладываем средства в НАТО, в Индо-Тихоокеанский регион, как мы выступаем в поддержку наших партнеров – Тайваня, Израиля, любой другой страны или организации», – сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США, подчеркнув, что Соединенные Штаты не собираются менять такой подход.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула».

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.