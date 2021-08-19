 

Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану

19.08.2021, 2:08, Новости дня
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“Как всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может иметь доступ к СПЗ или другим ресурсам МВФ”, – написал он.

As is always the case, the IMF is guided by the views of the int’l community. There is currently a lack of clarity within the int’l community regarding recognition of a government in Afghanistan, as a consequence of which the country cannot access SDRs or other IMF resources.

— Gerry Rice (@IMFSpokesperson) August 18, 2021

Международный валютный фонд планировал передать Афганистану $460 млн, однако администрация президента США Джо Байдена требовала от МВФ гарантий, что деньги не попадут к “Талибану”, взявшего страну под контроль, писало 18 августа издание The New York Times.

Контекст:

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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