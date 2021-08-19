Земфира заявила о нежелании давать онлайн-концерты

Певица Земфира заявила, что пандемия «просто уничтожила» ее профессию, но онлайн-концерты она давать не намерена. Кроме того, она призвала всех сделать прививку от коронавируса.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», – написала она в официальной группе «Вконтакте».

Земфира рассказала, что в прошлом году был грандиозный план – два с половиной месяца репетиций (каждый день), в итоге два выступления. «В этом году – новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы – ноль концертов», – добавила она.

Певица отметила, что заниматься музыкой ей по-прежнему нравится, а иные репетиции могут быть даже лучше концерта.

«Но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль», – продолжила Земфира, признавшись, что она отчаялась.

«Играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати «пиратов» я не готова (…) в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте, блин, прививку», – заключила артистка.

Ранее Роспотребнадзор начал проверку несогласованного концерта группы «Руки вверх».