Пентагон обвинил разведку США в неточных прогнозах по Афганистану

Американская разведка не докладывала руководству Пентагона о том, что силы безопасности Афганистана так быстро сдадут позиции в сражениях с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

«Позвольте мне высказаться по поводу разведки, потому что я вижу в новостях сообщения о том, что были предупреждения о скором падении [сил безопасности Афганистана под напором талибов]. Я очень хорошо знаком с разведданными, а на войне никогда ничего нельзя сказать наверняка, но я могу сказать вам, что, насколько мне известно, нет отчетов, в которых бы прогнозировалось, что [афганские] силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула», – приводит слова главы КНШ ВС США ТАСС.

Милли выступил с утверждением, что американская разведка якобы «ясно указывала на возможность нескольких сценариев». При этом одним из них был «прямой захват власти талибами после скорого падения афганских сил безопасности и правительства», второй – гражданская война, третий – «урегулирование путем переговоров».

«Однако сроки реализации сценария «скорого падения» сильно варьировались и составляли недели, месяцы и даже годы после нашего вывода [войск]», – отметил Милли. Он рассказал, что Центральное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Южная Азия, представило множество планов, которые были одобрены КНШ, министром обороны Ллойдом Остином и президентом США Джо Байденом. «Эти планы были скоординированы, согласованы и отработаны для решения различных непредвиденных ситуаций. Одна из этих непредвиденных ситуаций – это то, что мы выполняем прямо сейчас», – сообщил генерал.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.

Президент США Джо Байден признал, что запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. При этом он заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Ранее глава Белого дома Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.