Приговор агенту ФСБ, собиравшему данные об украинских ракетах “Нептун”, вступил в силу – СБУ

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и “приговорил предателя к восьми годам лишения свободы”, отметили в СБУ. О приговоре спецслужба сообщала 21 июля.

“Расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора, злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке – ракетном комплексе “Нептун”. Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины. Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации”, – напомнили в СБУ.

Контекст:

Береговой мобильный ракетный комплекс “Нептун” состоит из универсальной самоходной пусковой установки, транспортной машины для перевозки ракет, транспортно-заряжающей машины и командно-штабного модуля, отмечается на сайте госконцерта “Укроборонпром”.

Об успешном этапе испытаний “Нептуна” в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили в апреле 2019 года. В мае комплекс успешно прошел огневые испытания. В июне испытали боеголовку ракетного комплекса.

В августе 2020 года комплекс “Нептун” был принят на вооружение украинской армии.

В сентябре командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что будут сформированы три дивизиона с ракетами “Нептун”.

—