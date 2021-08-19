“В самолете находился некий гражданин ФРГ”. В МИД РФ заявили, что Навального могли отравить по пути в Германию

“Омские медики следов подобных веществ в организме Навального не обнаружили. Следовательно, и надо было прояснить вышеупомянутые вопросы, в том числе чтобы удостовериться в том, что следы неких химических веществ, которые военные ФРГ, Франции и Швеции поспешили объявить “Новичками”, не появились в организме блогера или в его биологических пробах во время его перелета чартерным рейсом в Германию или уже непосредственно по прибытии в Берлин”, – говорится в заявлении.

Российские дипломаты озвучили версию о возможной, с их точки зрения, причастности к отравлению Навального двух человек.

“В этом самолете, который предельно оперативно вылетел и прибыл в Омск в ночь с 20-го на 21 августа 2020 года, находились некий гражданин ФРГ, чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается германской стороной, а также связанная с британскими спецслужбами новоиспеченная гражданка Великобритании Певчих, сам факт присутствия которой на борту по непонятным пока причинам не подтверждается властями Германии, несмотря на ее собственное заявление об этом в интервью “Русской службе BBC” от 18 сентября 2020 года”, – объяснили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что “Берлин и его союзники не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального, искусственно создаваемую при их же непосредственном вкладе, в качестве повода для осуществления в рамках стратегии комплексного сдерживания” России на разных площадках.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

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