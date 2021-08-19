 

Рогозин заявил, что за коррупцию в оборонке РФ нужно расстреливать. У Навального Рогозину указали на его сына

19.08.2021, 1:14, Новости дня
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“С моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками. Потому что здесь речь идет не только о хищении государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. То есть фактически это потворство агрессору”, – сказал Рогозин.

18 августа сайт оппозиционера Алексея Навального опубликовал материал под названием: “Рогозин предложил расстрелять собственного сына (и себя)”. В нем команда находящегося в колонии политика описала действия Рогозина на должности главы “Роскосмоса” и его сына Алексея, который также работал в ВПК.

“Разбазаривание денег в “Роскосмосе” продолжается: Счетная палата выявила нарушений на 30 млрд руб. (около 10,8 млрд грн. – “ГОРДОН”) и это только за один прошлый год. Космическая индустрия превращена в какую-то клоунаду под руководством робота Федора”, – говорится в публикации.

Алексей Рогозин, по данным соратников Навального, несколько лет назад при зарплате порядка 24 млн руб. в год приобрел квартиру в Москве стоимостью 180 млн руб. А продал ему недвижимость “владелец одного из крупнейших в России заводов космической техники”, подчеркивают авторы материала.

Контекст:

Дмитрий Рогозин возглавил “Роскосмос” в мае 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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