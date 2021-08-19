 

Президент Афганистана: Меня вынудили покинуть страну

19.08.2021, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал из страны, в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.

«Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь», – сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, информирует РИА «Новости».

По его словам, представители «Талибана» (запрещено в России) обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.

«Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности», – заверил Гани, а также пообещал, что скоро вернется в страну.

Президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ, подтвердило министерство иностранных дел страны.

Ранее сообщалось, что при побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

В посольстве РФ рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Семья председателя НКРЭКУ открыла новый бизнес на следующий день после начала импорта электроэнергии – Наливайченко

22.06 / В Черкассах задержали причастного к терроризму иностранца, которого разыскивал Интерпол – СБУ

29.09 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

14.09 / Украина усилила границу с Белоруссией

27.10 / В Белоруссии заявили о провале общенациональной забастовки

23.12 / В Солнечной системе обнаружен ранее неизвестный гигантский астероид

25.06 / Samsung ограничит географию распространения Galaxy S21 FE

09.11 / Алиев заявил о планах заставить Армению через суд заплатить за разрушения в Карабахе

23.02 / Кулеба: Телефонный разговор между Байденом и Зеленским уже готовится

16.07 / Великобритания обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы 2019 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика