Президент Афганистана: Меня вынудили покинуть страну

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал из страны, в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.

«Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь», – сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, информирует РИА «Новости».

По его словам, представители «Талибана» (запрещено в России) обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.

«Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности», – заверил Гани, а также пообещал, что скоро вернется в страну.

Президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ, подтвердило министерство иностранных дел страны.

Ранее сообщалось, что при побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

В посольстве РФ рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.