 

Байден заявил о «трудностях» с эвакуацией помогавших США афганцев

19.08.2021, 0:50, Новости дня
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами в вопросе эвакуации американских граждан и персонала, однако США испытывают трудности при вывозе помогавших американцам местных жителей, сообщил глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

«Они сотрудничают, позволяют американским гражданам, служащим, сотрудникам посольства выбираться оттуда, но у нас есть больше трудностей с теми, кто помогал нам, когда мы были здесь [в Афганистане]», – приводит слова Байдена ТАСС.

Накануне председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула.

В минувшее воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах и возможных последствиях победы «Талибана», а также анализировала, чем опасно создание государства талибов под боком у России.



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