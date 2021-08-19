 

Правительство ФРГ обнародовало программу визита Меркель в Киев. Она получит орден и будет говорить о Минских соглашениях

19.08.2021, 0:20, Новости дня
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Согласно программе визита, сначала Меркель возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

Потом президент Украины Владимир Зеленский вручит ей орден Свободы – высшую государственную награду, которой отмечают украинцев и иностранцев за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Потом запланированы переговоры двух лидеров: намечено обсуждение двусторонних отношений, экономической политики, реформ в Украине и выполнения Минских договоренностей.  

После этих переговоров состоится пресс-конференция. В конце визита Меркель встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Контекст:

Последняя на данный момент встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля в Германии и длилась более четырех часов.

После встречи Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”. 

Визит Меркель в Украину 22 августа – логическое продолжение контактов президента Украины Владимира Зеленского в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский и Меркель будут говорить об обязательствах Германии по “Северному потоку – 2”, о ситуации на Донбассе и двусторонних отношениях государств. 

Никифоров отмечал, что Украина пригласила Меркель остаться в стране 23 августа, чтобы участвовать в саммите Крымской платформы, но об этом в программе визита нет речи. 

За два дня до поездки в Киев Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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