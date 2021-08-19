В России разбился истребитель МиГ-29, погиб пилот

Военные рассказали, что самолет выполнял плановый полет без боекомплекта.

В ведомстве подчеркнули, что истребитель упал “в безлюдном месте” на полигоне Ашулук. Пилот погиб.

Причину крушения будет выяснять спецкомиссия.

Контекст:

МиГ-29 – многоцелевой истребитель четвертого поколения, на вооружении армии РФ находится с 1983 года.

В последние годы произошло несколько крушений МиГ-29. В частности, такие истребители разбивались в Словакии, Египте и Подмосковье в РФ.

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