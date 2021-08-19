В России разбился истребитель МиГ-29, погиб пилот
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Военные рассказали, что самолет выполнял плановый полет без боекомплекта.
В ведомстве подчеркнули, что истребитель упал “в безлюдном месте” на полигоне Ашулук. Пилот погиб.
Причину крушения будет выяснять спецкомиссия.
Контекст:
МиГ-29 – многоцелевой истребитель четвертого поколения, на вооружении армии РФ находится с 1983 года.
В последние годы произошло несколько крушений МиГ-29. В частности, такие истребители разбивались в Словакии, Египте и Подмосковье в РФ.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет