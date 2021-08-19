 

Попавший под санкции США белорусский “Абсолютбанк” перестал обслуживать карты Visa. Там хранят деньги Медведчук, Марченко и Козак

19.08.2021, 0:20, Новости дня
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Банк также прекращает отправку и выдачу переводов в международной системе Western Union. В целом приостановлены переводы денежных средств в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.

Российский “Интерфакс” пишет, что клиенты отдельных белорусских банков с конца июня, после введения секторальных санкций ЕС, сталкиваются с трудностями при получении платежей из западных стран. Неофициально представители белорусских банков объясняли “Интерфаксу”, что речь идет об отдельных платежах, которые не проводят иностранные банки, опасаясь связанных с санкциями рисков. При этом крупные белорусские экспортеры пока не сталкиваются с такими проблемами. Национальный банк Беларуси не комментирует ситуацию.

Именно в “Абсолютбанке” хранят часть средств украинский нардеп Виктор Медведчук (ОПЗЖ), его жена Оксана Марченко и коллега по фракции Тарас Козак, которые находятся под санкциями СНБО, а Медведчук и Козак – еще и под следствием по делу о госизмене. Об этом пишет в Facebook Центр противодействия коррупции.  

В ЦПК отмечают, что согласно последним декларациям, на счету Медведчука в “Абсолютбанке” €48,5 тыс., у Марченко – €2,2 млн и почти 800 млн руб., у Козака – €8,8 млн и $8,2 млн. Именно через “Абсолютбанк” он покупал телеканалы, на которые наложил санкции СНБО. 

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/4274831462615611

Контекст:

9 августа США ввели новые санкции против “Беларуськалия”, Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, Следкома Беларуси, ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и, в частности, белорусского “Абсолютбанка” в связи с ликвидацией политической оппозиции и организаций гражданского общества в стране и “создания угрозы для международных гражданских авиаперевозок”.

“Абсолютбанк” принадлежит компании-нефтетрейдеру “Интерсервис”, которая также находится под санкциями США, как и ее основатель – белорусский предприниматель Николай Воробей. Также в санкционном списке США присутствуют несколько компаний, связанных с этим предпринимателем: “Белказтранс”, “Новая нефтяная компания”, “Нефтебитумный завод”, “Бремино групп”.

TUT.BY писал, что после введения санкций ЕС в декабре 2020 года Воробей перестал официально владеть этими предприятиями – конечными бенефициарами указаны топ-менеджеры банка.

“Белорусские новости” писали, что Воробья называют “кошельком” находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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