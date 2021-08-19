В Киеве будут делать прививки от COVID-19 на День Независимости. Пункты вакцинации оборудуют в палатках и автобусах

Об этом пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила 18 августа в Facebook.

“Речь идет о специально оборудованных автобусах, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок), и прививочных палатках, которые будут располагаться в многолюдных местах”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/4068789913244415

График работы и маршрут автобусов доступны по ссылке.

Палатки для вакцинации буду установлены возле НСК “Олимпийский”, метро “Театральная” и в Национальном музее народной архитектуры и быта с 21-го по 24 августа. Автобусы будут курсировать с 19-го по 24 августа.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. 15 августа в КГГА сообщили, что в связи с праздником в столице 23-го и 24 августа не будут работать центр массовой вакцинации (в Международном выставочном центре) и прививочные пункты в медицинских учреждениях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 августа попросил не останавливать вакцинацию на День Независимости.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 августа первую дозу вакцины получили почти 4,7 млн человек, а 2,8 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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