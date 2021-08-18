Кличко: Власти «дали задание» правоохранителям испортить мою репутацию

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.

«Все мы люди. И даже если правоохранители приходят, и мы говорим: «Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли». А они говорят: «Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать». Дается задание. У нас много примеров. И мы боролись против того, чтоб в одном городе принималось решение – кто виноват, а кто нет. Чтоб не давалось задание – кого наказывать, а кого нет… Выдали задание нашим парковщикам и объявили их преступной организацией. Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо», – сообщил он в эфире «Украинского радио», передает РИА «Новости»

При этом Кличко подчеркнул, что работает для своего города.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины.