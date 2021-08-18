 

На митинг против обязательной вакцинации вышли тысячи жителей Латвии

18.08.2021, 23:56, Новости дня
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Несколько тысяч человек в среду приняли участие в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в Латвии.

Акция протеста началась с шествия по Старой Риге, в ходе которого участники возложили цветы к памятнику Свободы, после чего проследовали к Президентскому замку, где начался митинг. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил, что целью акция является ненасильственная смена власти, передает ТАСС.

«Люди, которые сидят в нашем правительстве, должны уйти в прошлое, это наша главная цель, – сказал он. – Мы начали революцию и свержение власти, но мирным путем».

К моменту начала митинга к воротам Президентского замка пришли несколько тысяч человек, хотя власти Латвии ограничили численность акции протеста 50-ю собравшимися, пригрозив нарушителям штрафом до 2 тыс. евро.

Пришедшие на митинг держали плакаты, на которых были написаны различные лозунги: «Против принудительной вакцинации!», «Мы отстаиваем конституционные свободы и право выбора!» и другие. Вслед за одним из идеологов акции протеста, депутатом Сейма Алдисом Гобземсом, толпа скандировала «Кариньш (премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш) – вон!», а также «Левитс (президент страны Эгилс Левитс), выходи!», «Свободу!» и «Латвия!».

Полиция перекрыла подходы к расположенному поблизости Сейму (парламенту Латвии). Здание правительства республики, расположенное неподалеку от Старой Риги, было также огорожено барьерами.

В полиции заявили, что многие участники акции протеста отказывались соблюдать коронавирусные ограничения, подчеркнув, что «организаторы пикета установлены и будут привлечены к ответственности за нарушение порядка проведения собрания».

По окончании митинга участники акции исполнили несколько песен, в том числе государственный гимн, у памятника Свободы, после чего возложили к зданию правительства мягкие игрушки и потребовали отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Депутат Гобземс пообещал, что, если президент Левитс не отправит премьер-министра в отставку уже завтра, он будет призывать к забастовке учителей, медиков и полицейских.

Правительство Латвии ранее постановило, что вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять сотрудников этих учреждений, не получивших сертификат вакцинации. Этот законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Сейме. При этом парламентская оппозиция ранее сообщила о намерении собрать подписи, чтобы приостановить вступление закона в силу и вынести вопрос на референдум.



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