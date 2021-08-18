 

Ветеран “Азова” Ионов: За последнее время меня несколько раз убили, похоронили и даже растворили в бочке с кислотой

18.08.2021, 23:26, Новости дня
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В ролике Ионов опровергает сообщения о своей смерти. 

“В последнее время по ряду причин я отсутствую в медийном поле и не посещаю различные публичные мероприятия и акции. За это время мою скромную персону успели несколько раз убить, похоронить, а также растворить в бочке с кислотой”, – сказал он. 

По словам Ионова, неправдивую информацию о нем распространяет нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива. Его ветеран “Азова” назвал “олигофреном”. 

В частности, Кива писал в Telegram 5 августа о слухах про якобы убийство Ионова другим ветераном “Азова” Сергеем Коротких.

Эту информацию, по словам Ионова, распространили пророссийские блогеры, а также ветеран АТО Валерий Ананьев (блогер Валерий Маркус). 

“Со мной все в порядке. Хочу обратиться к тем, кто мыслит критически и думает головой. Ребята, помните, что за каждым из таких лидеров общественного мнения обязательно стоит какой-то коммерческий интерес или структура. Подумайте несколько раз, стоит ли верить другим сенсациям, о которых вещают эти негодяи”, – сказал он и добавил, что эти блогеры “ответят ему”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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