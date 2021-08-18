 

Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе. Число больных возросло до 60, в Минздраве уверяют, что все под контролем

18.08.2021, 23:26, Новости дня
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За последние сутки количество больных выросло на пять человек. Течение болезни у них средней тяжести – с температурой, насморком, головной болью и болью в горле. Дети находятся на изоляции в лагере.

Восьмерых детей доставили в детскую больницу Одессы №3.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав контролирует ситуацию. В лагере круглосуточно находится эпидемиолог, лагерь посетил главный санитарный врач Одесской области и директор департамента здравоохранения ОГА.

“Мы контролируем ситуацию в детском центре “Молодая гвардия” и делаем все необходимое для таких случаев. Прежде всего наблюдаем за лечением и состоянием инфицированных, идентифицировали и проводим мониторинг контактных лиц. Следующая наша задача – вывезти здоровых детей из центра и безопасно доставить их домой”, – сказал Кузин.

В сообщении Минздрава не упоминается, что часть детей, возможно, инфицирована штаммом “Дельта”.

Контекст:

О вспышке COVID-19 в “Молодой гвардии” стало известно 16 августа. Тогда сообщалось, что заболели 42 ребенка и два воспитателя. Лагерь закрыли на карантин. 

18 августа  главный санврач Одесской области Виталий Гончаров сообщил, что по предварительной информации, 33 ребенка инфицированы штаммом “Дельта”. Биоматериал отправили на исследование в Киев для подтверждения диагноза.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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