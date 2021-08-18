 

На турнире WTA в Цинциннати Свитолина проиграла стартовую игру, Ястремская прошла дальше

18.08.2021, 23:26, Новости дня
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Сеяная на турнире четвертой Свитолина была освобождена от игр первого круга. Во втором ей противостояла бывшая первая ракетка мира, а ныне 21-я в рейтинге WTA Анжелик Кербер из Германии.

Украинка выиграла второй сет, но уступила в решающем, третьем. Итоговый результат – 5:7, 6:2, 4:6.

Соперницей 50-й ракетки мира Ястремской в первом круге была Кэти Макнелли из США (34-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась в двух сетах, оба украинка выиграла на тай-брейке – 7:6, 7:6.

Соперницей Ястремской во втором круге будет Барбора Крейчикова из Чехии, 10-я ракетка мира.

Контекст:

Турнир Western & Southern Open в Цинциннати проходит на хардовом покрытии с 16-го по 22 августа. Призовой фонд – более $1,8 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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