Еще один суд объявил в розыск экс-командира роты харьковского “Беркута” Шаповалова, прокуроры планируют обращаться в Интерпол

“Заседание прошло быстро. Рассмотрели ходатайство прокурора об объявлении пропавшего обвиняемого Шаповалова в розыск. Его адвокат уверяла участников рассмотрения дела в том, что в этом нет необходимости так как ее клиент еще может найтись в результате заявления его жены о розыске мужа”, – рассказал адвокатам потерпевший Александр Тимошенко.

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5 августа аналогичное решение принял Печерский районный суд Киева. Также Печерский суд выдал разрешение на задержание Шаповалова.

Как объяснил “Украинской правде” прокурор, заместитель руководителя департамента в делах Майдана Офиса генерального прокурора Денис Иванов, Шаповалов объявлен во всеукраинский розыск по двум уголовным производствам.

Еще 4 августа прокуроры лично вручили экс-беркутовцу новое подозрение – в организации террористического акта и убийств митингующих, а 5 августа он уже не явился в суд.

Иванов говорит, что 4 августа у прокуроров не было оснований задерживать Шаповалова.

“Украинская правда” пишет, что адвокаты сообщили о пропаже экс-беркутовца 4 августа, в тот же день его жена подала заявление в полицию.

По словам Иванова, разрешение, которое выдал 5 августа Печерский суд, сразу направили в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу, чтобы Шаповалова, в случае появления на границе, задержали.

Иванов говорит, что по данным ГПСУ, Шаповалов границу Украины или админграницу с оккупированными территориями не пересекал.

“По двум делам он находится в розыске. Предоставлены разрешения на его задержание. Будем стараться объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Будем направлять международно-правовые поручения по его задержанию. Думаю, что [он может скрываться] в Российской Федерации, поскольку предыдущие работники спецподразделения “Беркут”, которым инкриминируемые эти же действия, что и Шаповалову, скрываются в РФ. Если у нас будет информация, что он в РФ, это будет основанием для специального досудебного расследования и специального судебного производства”, – сказал прокурор.

В то же время в базе данных МВД экс-беркутовца Шаповалова пока нет среди людей, которые скрываются от власти.

Контекст:

В Подольском районном суде Киева рассматривается дело Шаповалова, в котором ему инкриминируют незаконное использование оружия и превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты “Беркута” на улице Институтской и в Крепостном переулке в Киеве стреляли по протестующим и забрасывали их светошумовыми гранатами. От действий силовиков погибли три человека, еще 109 признаны в деле потерпевшими.

4 августа Шаповалову сообщили о подозрении в организации террористического акта и убийствах митингующих на Майдане 18 февраля 2014 года. 5 августа Печерский районный суд должен был рассмотреть ходатайство о мере пресечения по этому подозрению, но Шаповалов не явился.

Шаповалов был под стражей с 2015 года. Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением власти или служебных полномочий, но в 2016-м признал вину в части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием, сообщал “5 канал”. Шаповалов тогда попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд смягчил ему меру пресечения на ночной домашний арест без ношения электронного браслета, сообщала Адвокатская совещательная группа, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по “закону Савченко”, согласно которому Шаповалов провел в СИЗО “девять лет” из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением. Позднее, по данным “Eспресо”, мера пресечения была изменена на личное обязательство.

В начале декабря 2020 года суд постановил восстановить Шаповалова на службе. Во исполнение постановления суда Шаповалов был восстановлен в должности и сразу же уволен, поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существует, пояснял представитель МВД.

В июне 2021 года дело Шаповалова начали рассматривать заново, сообщило “Еспресо”. 55-летний судья Юрий Зубец, который вел его больше шести лет, досрочно ушел на пенсию. Вновь назначенная судья Людмила Казмиренко постановила начать слушания заново по настоянию защиты, хотя потерпевшие и прокуроры выступали против.

“За шесть лет заседаний суд успел заслушать 58 потерпевших и свидетелей, четверо из них уже умерли”, – отметил один из потерпевших Александр Луць.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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