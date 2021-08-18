США раскрыли договоренности с талибами про американцев в Афганистане

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«По линии Госдепартамента (запрещенное в РФ террористическое движение) «Талибан» гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США», – приводит слова председателя КНШ ВС США ТАСС.

Он также сообщил, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находится порядка 5 тыс. американских военнослужащих. «Ситуация в области безопасности в аэропорту [Кабула] стабильная. Однако существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера», – сказал он.

Как отметил Милли, с середины августа в данном районе «ситуация в сфере безопасности быстро ухудшилась». По словам Милли, «сейчас обстановка все еще очень опасная». Генерал также констатировал, что «боевая ситуация является изменчивой».

По словам главы КНШ, военные США также взяли под свой контроль ситуацию с гражданскими, которые ранее выходили на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, подвергая опасности самих себя и создавая «угрозу безопасности» американским самолетами. «Как вы видели, у нас также есть риск, когда невооруженные невинные граждане собираются на взлетно-посадочной полосе, где они становятся угрозой безопасности для наших самолетов и экипажей, а также [подвергают опасности] самих себя. В настоящий момент эта ситуация на аэродроме находится под контролем», – сказал Милли.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) не препятствовали действиям американских военных в аэропорту столицы Афганистана.

В минувшее воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

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