 

Белоруссия обвинила Польшу в насильном выдворении беженцев из Афганистана

18.08.2021, 23:02, Новости дня
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Польская сторона предпринимает попытки насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

«Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь», – приводит слова представителя погранведомства ТАСС.

Бычковский проинформировал, что «беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь». Также, добавил Бычковский, в знак протеста беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши.

«При этом Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавалась вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней», – отметил представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

По данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией произошло 1935 попыток нелегального проникновения в Польшу. Пограничники предотвратили 1175 попыток пересечения границы, в итоге 760 иностранцев задержаны и помещены в закрытые центры.

Ранее в среду власти Польши объявили о решении построить на границе с Белоруссией дополнительные ограждения из колючей проволоки. В прошлую субботу в Минске заявили, что польские пограничники бросили у белорусской границы избитого мигранта из Ирака.



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