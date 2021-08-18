Мнение: Блогер это профессия, но название – надо менять!



Не буду искать ссылки, это коротенькая заметка на полях, две новости. Первая – по каким-то там опросам, то ли 60%, то ли 80% молодежи от 16 до 24 лет хотят бросить работу и уйти в блогеры. И молодой дегенерат снял, как он пинает яблоки женщины, что продает их со своего огорода на обочине дороги. Типа, он крутой, он тут власть и так далее. Реакция общественности, тупой общественности, но что поделать – предсказуема. Путин довел страну и так далее. Однако, есть нюансы. Скоро уже сам буду записывать стримы, так быстрее иногда.

Я уже давно говорю – понятие "блогер" сильно устарело. Если раньше это был любой, кто завел себе ЖЖ или чего-то там, то сегодня это уже все серьезнее, если говорить о чем-то приличном. Кто богаче, у тех команды. Кто как я – пашет в режиме 24 на семь. Хотя, который раз скажу в пустоту – когда в 2019 году я просто завел ржаки ради канал на Ютубе, даже я – человек, кто работал на ТВ и радио, не представлял – как это сложно. Правда, есть снова нюансы.

Еще раз скажу. Я знаю каналы, где воруют чужие тексты и мои тоже. Где сидит говорящая голова, что тоже работа, тупо зачитывает ворованное, ставит кликбейтный заголовок, рубит хорошую кассу – но вы это же сами жрете, какие претензии, дорогие россияне?

Блогеров много. Кто-то делает игрушки и это тоже один из моих проектов, кто-то пишет про историю или космос – и это тоже есть у меня в записях. Кто-то гадит про власть, кто-то делает сюжеты про Успехи России.

Но, не надо думать, что даже говорящие головы, что воруют чужие тексты, не работают. Как не крути, в кадр надо сесть, какую-никакую дикцию иметь и т.д.

Кстати, чуть не забыл. Еще пару месяцев назад я сам комплексовал, что это за профессия такая. А потом мой хороший знакомый мне задал вопрос, а сколько я этим – занимаюсь? Нет вот якобы профессиональной журналистикой, на местах, в различных региональных ТВ, люди десятилетиями сидят на одном месте и считают себя гениями, куда мне там. Я же скромный. Поэтому, для любителей рассказывать мне про меня:

1) Опыт работы на трех небольших телекомпаниях. Опыт создания собственной рейтинговой передачи про компьютерные игры.

2) Блог в универе, работа в университетской газете больше 6 лет.

3) Работа на лучшей в Томске радиостанции. Премия Попова.

4) Блог в ЖЖ с 2016 года.

5) Несколько каналов на Ютубе сейчас.

6) Плюс, были еще газеты, журналы, часть уверен, я просто забыл.

Итого. С 2000 года, получается, я занимаюсь этим в том или ином виде. И тем не нравлюсь "настоящим журналистам", потому что не ограничен ничем. Им надо отчитываться перед начальством, согласовывать темы, надувать щеки. А мне – нет.

Да, молодежь, после Тик-Тока, конечно, думает, что кривляться на камеру – не великий труд. Но настоящие Тик-Токеры вам скажут сильно другое. Правда, это такой секрет, который никому не нужен.

Так что пускай бомбятся наши украинские друзья, кто раз за разом меня так терпеть не может, что не выгонишь. И другие, ответственные лица.

А меня сегодня очень порадовала моя хорошая знакомая, которая призналась, что теперь нашла среди своих друзей подтверждение моим словам – что в стране не хватает специалистов и рабочих рук. И говорят это не диванные аналитики, а те, кто реально нанять не может себе в штат народ. На хорошую ЗП.

Кто будет долго чем-то заниматься, тот победит. Кто будет с дивана ныть – то будет ныть.

Вода мокрая, небо синее, мудаки вечны.

А название профессии блогер, надо, конечно, менять. Из-за всяких вармаловых и малолетних дебилов тему испортили донельзя.

Счастья вам.

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