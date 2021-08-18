Международный форум «Армия-2021» представит надувное оружие

На 7 Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» среди привычных экспонатов покажут надувные танки, самолеты и средства ПВО. Такая «техника» воюет не хуже обычной, а главное – автоматически снижает вероятность уничтожения настоящего вооружения и спасает множество человеческих жизней.

В Великую Отечественную в СССР тысячами изготавливались фанерные и надувные танки и самолеты и немедленно отправлялось на фронт. В битве на Курской дуге принимало участие 200 резиновых самолетов и 800 фанерных танков.

Во Вьетнаме ракетные системы постоянно меняли позиции, на старых ставили бамбуковые муляжи, слегка замаскированные и окрашенные известью.

В НАТО во время войны с Югославией заявили об уничтожении 2 тыс. танков. Но в югославской армии их было всего 6. Остальной танковый парк состоял из макетов, которые перевозились с места с помощью велосипедов. Для уничтожения одного надувного танка ценой в $100-200 долларов расходовалась высокоточная ракета ценой в сотни тысяч баксов.

Сегодня фанерное, надувное и т. п. оружие делают плоским и с объемными элементами, радиолокационными и тепловыми имитаторами. Они вводят в заблуждение космическую разведку и прочие современные шпионские средства. 3D-макеты могут имитировать настоящую технику в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Фальшивое радиоизлучение имитирует в том числе радиопереговоры, чтобы обмануть радиотехническую разведку.

Российский муляж зенитного комплекса С-300 из металлизированной ткани радиолокационная разведка не может отличить от настоящего. Современное оборудование не улавливает разницу между металлическим и надувным танком. А цена последнего составляет не больше 4% стоимости реального. Погрузку и разгрузку надувной техники военные могут производить вручную, с помощью крана балки или вилочного погрузчика. Единственная тонкость – достаточное количество фанерных бронетанковых машин и надувных ракет должно выпускаться заранее, в мирное время, чтобы в случае военных действий любого масштаба спасать жизни, а то и изменить ход войны.

Ридус

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