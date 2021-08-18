Мнение: Памятник простым москвичам?

Смотрю на фотографии памятника, установленного на Болотной набережной, и ловлю себя на мысли, что творение очень похоже на то, что я каждый день убираю в пакетики за моим Чарли….

Но отгоняю эту мысль. Памятник же! Памятники денег стоит. К тому же, чтобы установить памятник, надо собрать прорву подписей чиновников, разрешающих установку.

Вот я и думаю, может это памятник российскому народу? Памятник тому, что видят чиновники, согласовавшие установку памятника, глядя на простых людей? Хотя, возможно, что и не всех россиян, а только москвичей? Или понаехавщим? Людям, что выходили на протесты на Болотную…? Где и установили памятник…

Фотография отсюда

—