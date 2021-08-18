Мнение: Памятник простым москвичам?
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Смотрю на фотографии памятника, установленного на Болотной набережной, и ловлю себя на мысли, что творение очень похоже на то, что я каждый день убираю в пакетики за моим Чарли….
Но отгоняю эту мысль. Памятник же! Памятники денег стоит. К тому же, чтобы установить памятник, надо собрать прорву подписей чиновников, разрешающих установку.
Вот я и думаю, может это памятник российскому народу? Памятник тому, что видят чиновники, согласовавшие установку памятника, глядя на простых людей? Хотя, возможно, что и не всех россиян, а только москвичей? Или понаехавщим? Людям, что выходили на протесты на Болотную…? Где и установили памятник…
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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