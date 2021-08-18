Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз: пол и имя ребенка

36-летняя Скарлетт Йоханссон снова стала матерью! У актрисы и ее супруга, комика Колина Жоста родился первый общий ребенок. Сначала эту информацию подтвердили в разговоре с People представители Скарлетт, а несколько минут назад Колин вышел на связь со своими подписчиками в Instagram. В ленте он опубликовал пост, в котором озвучил и пол, и даже имя ребенка, а также попросил не беспокоить их и соблюдать право на личное пространство:

Да, да, у нас ребенок. Его имя – Космо. Мы очень сильно его любим. Мы очень ценим приватность, со всеми вопросами обращайтесь к нашему представителю, – написал он.

Примечательно, что о беременности Йоханссон СМИ узнали совсем недавно, в начале июля, а ее супруг подтвердил этот факт и вовсе лишь накануне. Для Скарлетт ребенок от Жоста стал вторым. У актрисы также подрастает дочь от второго брака с Роменом Дуриаком – 4 сентября Роуз Дороти исполнится 7 лет.

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Публикация от Colin Jost (@colinjost)

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Напомним, впервые Скарлетт и Колин встретились в 2006 году. Тогда Скарлетт еще встречалась с Джошем Хартнеттом, а впереди ее ждали два брака – с Райаном Рейнольдсом и Роменом Дуриаком, от которого она родила дочь. Но уже в тот момент Скарлетт произвела на Колина Жоста сильное впечатление.

В свой первый год работы на Saturday Night Live я написал 8 скетчей, включая пародию на передачу MTV “Уже можно” (или My Super Sweet Sixteen в английском варианте – прим. ред.). В одном из них приняла участие Скарлетт Йоханссон. Ей только исполнилось 20, мне было 23, но с точки зрения статуса и зрелости она была здесь (держу руку над головой), а я – здесь (опускаю руку до земли). Позже она сказала, что в тот момент сочла меня “милым”, но я-то знаю, как смотрелся на самом деле, и это слово я не могу написать в этой книге, – написал Колин в своих мемуарах A Very Punchable Face.

Актриса перешла от стадии друзей к стадии возлюбленных уже после ее второго брака и второго развода в 2017 году, а о том, что Скарлетт собирается за Колина замуж, стало известно в мае 2019 года. Позже актриса продемонстрировала кольцо – она вышла представлять свой новый фильм “Черная вдова” на фестивале Comic Con в украшении с 11-каратным овальным бриллиантом. По оценкам экспертов, изделие обошлось Колину примерно в 400 тысяч долларов.

В октябре прошлого года Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились. Свадьба была тайной, прошла в узком кругу родных и близких.