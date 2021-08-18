 

“У меня была палка, чтобы защищаться от волков”. Шестилетний мальчик, который потерялся в Карпатах, рассказал, как один провел ночь в горах. Видео

18.08.2021, 22:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ребенок рассказал, что нашел теплое место для ночлега и похожую на топор палку – для защиты.

“Я увидел на земле такую палку на “моем месте”. Я хотел ее оторвать, оторвал, потом увидел, что она похожа на двусторонний топор. Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. У меня было чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть”, – отметил он. 

Отец ребенка Любомир Стефанцив рассказал телеканалу, что его сын с детства “очень храбрый, упрямый и мало чего боится”. 

“Сын – всегда такой. Я понимал, что он будет вести себя правильно в этой ситуации”, – добавил мужчина. 

Мальчик посоветовал людям, которые потерялись в горах, “выживать до конца”. По словам ребенка, он не хотел есть или пить, а только планировал идти вперед. 

“На второй день я шел вперед просто, увидел одно место, побыл там и услышал звук, похожий на папин. Я увидел, что какие-то парни пришли меня спасать”, – рассказал он.  

После ночи в горах Алексей Стефанцив записался в скаутскую организацию “Пласт”.

Контекст:

Ребенок пропал около 19.00 14 августа во время подъема на Говерлу по “зеленому” маршруту группы туристов из шести человек из Коломыи. Его нашли вечером 15 августа на расстоянии 2 км от места, где мальчик отстал от группы, возле границы Ивано-Франковской и Закарпатской областей. К поисковым работам привлекали 245 человек, 25 единиц техники, семь собак и квадрокоптер.

видео

Видео: Суспільне Карпати / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Умер ветеран АТО Янтарь, споривший с Зеленским на Донбассе

13.06 / В Кемеровской области в ДТП погибли два человека

28.05 / Le Monde – Башар Асад в четвёртый раз стал президентом Сирии

10.07 / В воде на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку

13.05 / Работу трубопровода в США обещали возобновить в ближайшее время

03.04 / На довыборах в Раду в округе №87 признали недействительными результаты уже на четырех участках – “Опора”

30.01 / Шендерович: – Раньше скандировали: “Путин, уходи”, “Путин – вор”, а теперь: “Он убийца”

04.05 / При обрушении метромоста в Мехико погибли шесть человек

27.07 / “Думали, беременна”, “Что с тобой? Ужасный вид”. Настя Каменских разочаровала поклонников странным нарядом

09.07 / В июне СБУ заблокировала 76 кибератак на украинские органы власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика