“Если вдруг начну брать вину на себя – это вопль о помощи”. Фигурантка дела Шеремета, врач Кузьменко заявила, что за ней следят

“Ситуация неприятная – нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны, я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной”, – написала Кузьменко.

Медик не сообщила деталей, но подчеркнула, что у нее нет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, она очень внимательный водитель, и никаких проблем со здоровьем, включая психическое, у нее нет – это подтверждено психиатрической экспертизой.

“В случае, если вдруг я начну брать вину за убийство Шеремета на себя — это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи”, – подытожила Кузьменко.

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Дугарь сообщила, что за ней следят, в доме срабатывает сигнализация, “идет запугивание и давление на психологическое состояние”, 6 августа. Она предположила, что давить на фигурантов дела могут те, “кто действительно знает причастных к убийству Шеремета или имеет отношение к этому”.

Кузьменко тогда не исключала, что за ней также могут следить, но свидетельств этому не видела – ей только за несколько дней до того сменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

Все они были арестованы. Дугарь суд сразу отправил под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог. Кузьменко суд отпустил под домашний арест 11 августа 2020 года, Антоненко – только 30 апреля 2021 года.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В мае 2020 года стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября 2020 года.

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