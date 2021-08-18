 

Беглый президент Афганистана опубликовал видеообращение, в котором объяснил, кто вынудил его уехать

18.08.2021, 22:32, Новости дня
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В ролике Гани объяснил, что уехать из Кабула его вынудила служба безопасности. При этом он утверждает, что оставил в Афганистане свои активы и “конфиденциальные документы”, опубликовала Al Jazeera перевод обращения беглого политика.

По словам Гани, его действия были продиктованы стремлением не превратить Кабул “во второй Йемен или Сирию”.

Президент Афганистана также опроверг информацию российского посольства о том, что из Кабула Гани сбежал с машинами, полными денег. Политик отметил, что о безосновательности подобных учреждений можно узнать у таможенников и других представителей власти.

https://www.facebook.com/ashrafghani.af/videos/1048125546018073/

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение было неизвестно.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

18 августа министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани.

В этот же день власти ОАЭ сообщили, что Гани находится в их стране “на гуманитарных основаниях”. По данным СМИ, он лечиться в больнице.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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