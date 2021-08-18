 

Ученые рассказали о неожиданном эффекте прививки от туберкулеза

18.08.2021, 22:30, Разное
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Индийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили эффекты, сопутствующие проведению вакцинации против туберкулеза. Выяснилось, что противотуберкулезная прививка БЦЖ способна у определенной части населения снизить риск тяжелого течения COVID-19.
Отправной точкой исследования стала гипотеза ученых из Индии, базирующаяся на том, что прививка БЦЖ, традиционно используемая как препарат для прививания от туберкулеза, способствует снижению циркуляции в крови пациентов противовоспалительных цитокинов, вызывающих наступление цитокинового шторма. Данное состояние, сопровождающее проявления тяжелого течения COVID-19 и характеризующееся разрушением легочных тканей вследствие охоты собственных лейкоцитов больного на зараженные клетки, приводит к гипервоспалительному процессу, наносящему существенный урон человеческому организму. Исследователи провели эксперимент, участие в котором приняли жители страны в возрасте от 60 до 80 лет, не имеющие антител к коронавирусу. Группе из 82 добровольцев была введена вакцина БЦЖ. В свою очередь, еще 55 участников, которые привиты от туберкулеза не были, сформировали контрольную группу. По истечению месячного периода у всех участников были взяты анализы крови, показавшие наличие пониженного уровня противовоспалительных цитокинов у привитых пациентов по сравнению в их визави. Более того, в плазме крови исследуемых, которые подверглись вакцинации от туберкулеза, было зафиксировано уменьшение концентрации хемокинов – цитокинов, обеспечивающих стимуляцию миграции лейкоцитов из крови в ткани.

Стоит отметить, что предположение о немалой эффективности прививки БЦЖ против коронавируса было выдвинуто американскими специалистами из Нью-Йорка. Они провели в начале весны прошедшего года анализ заболеваемости COVID-19 в разных регионах планеты и обнаружили корреляцию между ней и массовостью прививания детей против туберкулеза в соответствующих частях света. Согласно предположений медиков, подобная зависимость объясняется определенным влиянием вакцины на формирование иммунной системы. Впрочем, авторитетная научная элита не признала указанную гипотезу жизнеспособной, заявив, к тому же, что использование целевой антиковидной вакцины дает значительно больший эффект.

Источник: ria.ru



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