Киев ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», – говорится в тексте указа, передает РИА «Новости».

Согласно указу, кабмину Украины поручается принять ряд мер в течение шести месяцев, в частности, провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, с определением владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров (при наличии), целевого назначения и формы собственности и организовать работы по прекращению их права постоянного пользования земельными участками.

Кроме того, кабмину поручается обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.

Помимо этого, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами» (прилагается, тайно)», – говорится в тексте.

Подробности решения не публикуются.

Уточняется, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящего указа, возлагается на секретаря совета Алексея Данилова.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО.