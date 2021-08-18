 

В Госдуме отреагировали на включение движения «Голос» в новый список иноагентов

18.08.2021, 22:08, Новости дня
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Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заметил, что включение движения «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, было ожидаемым.

«Решение Минюста РФ было ожидаемым – заработал подготовленный членами Комиссии закон, который обязывает такие вот незарегистрированные организации, получающие иностранное финансирование, отчитываться о поступающих из-за рубежа средствах и их расходовании», – отметил Пискарев, слова которого приводит Telegram-канал Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Очевидно, что раскрытие зарубежных спонсоров «Голоса» и заказчиков информационных кампаний, которые эта организация проводит в нашей стране, будет в интересах российских граждан. Все мы вправе знать, что из себя представляет тот или иной политический игрок, и чьи интересы он отстаивает в России», – подчеркнул парламентарий.

«Обеспечить прозрачность таких организаций и соблюдение ими российского законодательства – вот главная цель введения норм, регулирующих политическую деятельность, связанную с финансированием из-за рубежа», – указал Пискарев.

Ранее в среду Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, первую организацию – движение «Голос».



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