Добивай кино! – Личное мнение

Хочу сразу сказать, чтобы не было недопонимания: к Чулпан Хаматовой я отношусь хорошо.

Не просто хорошо — я её уважаю. Она помогает детям, за что её ненавидят многие либеральные деятели.



Фото: Соцсети

Я внятно сказала о своём отношении? Теперь о теме дня: Хаматову выбрали председателем жюри Кинотавра.

Мало того, что на Кинотавр не едет критик Зинаида Пронченко, так ещё и фильмы будет судить Хаматова.

Прекрасный человек огромной души, конечно же. Но при чём тут председательство на главном кинофестивале страны?

Актриса Хаматова довольно средненькая. Где она там снялась — в докторе Лизе? Это хорошая роль? Кто-нибудь может так охарактеризовать её?

Был ещё фильм — Страна глухих, назывался кажется. Социально значимое кино, но опять же — далеко не Титаник. Поймите правильно — такие фильмы, как про Лизу и прочее, необходимы, но к большому кино их можно притянуть лишь с большой натяжкой.

И вот прекрасный человек, но довольно средненькая актриса по моей оценке, возглавляет кинофестиваль — что можно сказать про уровень мероприятия? Ещё бы Богомолова посадили с женой в жюри — нет, ну а почему бы и нет? Он снял про содержанок, она снималась в публичной трансляции.

Есть ли будущее у российского кино, как считаете?

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