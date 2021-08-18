Мнение: Две судьбы

Накануне 30-летия ГКЧП президент России подписал указ о присвоении звания генерал армии Сергею Суровикину.

Этот тот самый Сергей Суровикин, который в августе 1991 года еще будучи капитаном исполнял обязанности комбата того самого батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, который по приказу ГКЧП выдвинулся к Белому дому в составе двадцати БМП-1 и одного БРДМ-2.

А августе 1991 года было два ключевых публичных момента.

Первый, это когда на весь мир прозвучала информация о том, что «танки майора Евдокимова перешли на сторону Ельцина».

Второй, когда погибли три человека. Дмитрия Комаря раздавили гусеницы БМП батальона, которым командовал капитан Суровикин, Илью Кричевского и Владимира Усова застрелили подчиненные Суровикина.

После провала ГКЧП, героя тех дней майора Сергея Евдокимова сплавили в военкомат, а оттуда отправили на пенсию.



Пенсионер Сергей Евдокимов, фотография отсюда

Суровикина же после провала ГКЧП арестовали, около семи месяцев он просидел в Лефортово… Но потом по личному приказу Бориса Ельцина капитана выпустили из тюрьмы и присвоили звание майор.

Думаю, Ельцин поступил правильно, что лично снял с Сергея Суровикина все обвинения, несмотря на то, что на совести офицера – гибель трех москвичей. Время было такое, революционное. И нельзя в такое время оценивать поступки по законам мирного времени.

Сразу после освобождения из Лефортово Суровикин поступил в академию им. Фрунзе…

В октября 2017 года Суровикин возглавил ВКС России, а 28 декабря 2017 года его наградили Золотой Звездой Героя России.



Генерал Сергей Суровикин и президент России 28 декабря 2017 года, фотография отсюда

А 16 августа 2021 года, повторюсь, президент подписал указ о присвоении Сергею Суровикину звания генерал армии.

Судьба двух Сергеев – это ориентиры для тех, кто носит погоны. Хочешь стать неудачником, живи и поступай, как Евдокимов. А хочешь преуспеть, быть на хорошем счету, планируешь сделать карьеру, тогда твой пример для подражания, твой кумир – Сергей Суровикин.

И стоит ли удивляться, что силовики не церемонятся с активистами? Стоит ли удивляться как решительно сегодня разгоняются мирные акции протеста? Не стоит. Силовикам быть с народом – бесперспективно. Судьба Евдокимова тому подтверждение.

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