“ПриватБанк” опубликовал сообщения о вручении Коломойскому и Боголюбову израильского иска

Об этом пресс-служба банка сообщила 18 августа.

“ПриватБанк” обратился в израильский суд с иском к Коломойскому, Боголюбову, а также их доверенному лицу Вячеславу Карташову (сейчас – директору департамента юридического сопровождения в ПАО “Укрнафта”) из-за их вероятных мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств.

В иске заявлено, что в результате этих действий ответчиков в период с 2007-го по 2011 год по меньшей мере $600 млн были выведены из “ПриватБанка” в израильский Israel Discount Bank.

“В соответствии с решением израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует в газете “Голос України” сообщения для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику – Вячеславу Карташову, в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам”, – говорится в релизе.

В финучреждении уточнили, что Коломойскому и Боголюбову в Израиле уже вручили иск.

Публикация сообщения для вручения в газете “Голос України” – мера, которую банк предпринял для того, чтобы устранить какие-либо аргументы со стороны ответчиков “о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда касательно их незаконных действий”, уточнили в “ПриватБанке”.

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Судебное производство в Израиле “ПриватБанк” инициировал в конце 2019 года. Сумма иска составляет $600 млн.

В июле 2021 года газета Kyiv Post сообщила, что полиция Израиля начала расследование дела о мошенничестве, в котором якобы фигурирует Коломойский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта 2021 года объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и другого украинского бизнесмена Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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