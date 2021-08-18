 

“Знал, что тормозить – смерть”. Экс-секретарь СНБО Данилюк попал на мотоцикле в аварию

18.08.2021, 21:38, Новости дня
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“Родился в сорочке”, – написал Данилюк. По его словам, вечером 17 августа, когда он ехал домой по дороге, проходящей по лесу, прямо перед ним упало дерево. 

“Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса. Знал, что тормозить – смерть. Как-то умудрился “перескочить”. Пролетел метров 40, “остановился” метрах в 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула всю жизнь – правду говорят”, – рассказал политик. 

По его словам, вслед за ним в это же дерево (оно упало на холме, так что снизу его было не видно) врезался еще и автомобиль и чудом его не зацепил.

“Слава богу, все живы. Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он принял на себя весь удар”, – написал Данилюк.

Он поблагодарил “Николая на Lanos”, который помог ему собрать вещи, зафиксировать мотоцикл, быстро убрать дерево, чтобы в него не врезался еще кто-то, и отметил, что через полчаса приехала полиция, которая оттащила дерево на обочину.

Данилюк также опубликовал фотографию, где сидит на “виновнике аварии” – том самом сухом дереве.

https://www.facebook.com/o.danyliuk/posts/2993727997614304

Контекст:

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации Президента, в 2016–2018 годах возглавлял Министерство финансов. 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку.

В ноябре 2020 года Данилюк с экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой заявили о создании Центра устойчивости и развития государства. Приоритетами создатели Центра определили национальную безопасность, верховенство права, деолигархизацию и противодействие коррупции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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