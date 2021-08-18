Армия Афганистана была в шесть раз меньше, чем говорилось официально – СМИ

Именно на подготовку и оснащение 300 тыс. афганских военных были потрачены в свое время “миллиарды долларов”, отмечает ВВС, однако два осведомленных источника журналистов рассказали, что на самом деле численность афганской армии составляла около 50 тыс. человек.

Реальная численность армии Афганистана, таким образом, примерно вдвое меньше численности войск “Талибана”, против которого афганским военным приходилось воевать.

Представитель Белого дома отказался отвечать на вопрос ВВС, передавали ли президенту США Джо Байдену разведывательные данные о реальной ситуации в армии Афганистана.

По официальным данным, с 2001 года по 2019-й США потратили на военные операции и проекты в Афганистане около $822 млрд, подчеркивает ВВС.

Контекст:

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

—