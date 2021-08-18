 

Соревнования ветеранов Warrior Games, в которых впервые должна была участвовать Украина, отменили

18.08.2021, 21:38, Новости дня
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“Такое решение приняли, учитывая сложную ситуацию с COVID-19 в штате Флорида и приоритет здоровья и безопасности военнослужащих и всех причастных к соревнованиям”, – говорится в сообщении.

Украинская сборная завершит учебно-тренировочный сбор, который сейчас проходит в олимпийском центре “Конча-Заспа”, по плану – 22 августа.

“Для нас сборная – это конкретные участники боевых действий, ветераны, которые реализуют персональные спортивные планы. Хотя соревнования отменили, спортивная реабилитация ветеранов должна продолжаться. Мы сожалеем, что нынешние соревнования отменили, но наша работа продолжается, мы продолжим поддерживать раненых ветеранов и военнослужащих в течение всего процесса их восстановления с помощью спорта”, – сообщила национальный координатор Warrior Games в Украине Оксана Горбач.

Будет ли сборная принимать участие в Warrior Games 2022, решат до конца этого года. 

https://www.facebook.com/WarriorGamesUA/posts/202528285253187

Контекст:

15 марта в Министерстве по делам ветеранов сообщили, что Украина впервые примет участие в соревнованиях для ветеранов и военнослужащих Warrior Games.

Украинская делегация в составе 40 ветеранов должна была соревноваться в 11 видах спорта: стрельбе из лука, гольфе, пулевой стрельбе, легкой атлетике, велоспорте, плавании, гребле на тренажерах, баскетболе на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинге, волейболе сидя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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