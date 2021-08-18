 

На Украине предложили “завалить” Крымский мост и избавиться от россиян

18.08.2021, 21:30, Разное
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Одиозный украинский журналист Остап Дроздов, известный своими русофобскими высказываниями, нашел очередной вариант, как набрать политических очков перед местными националистами. Мужчина придумал оригинальный способ избавиться от россиян, проживающих в Крыму.

Как сообщает LIFE, Дроздов предложил выселить крымчан в Россию. Кроме того, скандальный журналист захотел “завалить” Керченский мост, чтобы граждане не смогли вериться обратно на полуостров. Но и этого не хватило, явно, вошедшему во вкус русофобу. Он заявил, что для полного освобождения территории Крыма нужно выпустить туда крокодилов.

Депортировать россиян из Крыма журналист из Львова предложил в эфире украинского телеканала iTV. Кроме того, мужчина пожаловался журналистам, что наблюдал пророссийские настроения в Крыму еще в нулевых годах. Он отметил, что при приезде на украинскую территорию ощущал себя как в России.

Также по словам Дроздова, нынешняя ситуация на полуострове ухудшилась, потому что крымчане стали российскими гражданами. Отдадим журналисту должное – он справедливо отметил, что Украина не способна вернуть Крым. Однако, если подобное произойдет, решил помечтать русофоб, то следует выселить россиян и уничтожить Керченский мост, соединяющий материковую Россию с полуостровом.



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