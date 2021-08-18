 

Почему Зеленский не соответствует требованиям должности президента – ответил экс-премьер Украины

18.08.2021, 21:30, Разное
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По мнению Николая Азарова, в такой сложной ситуации, которая сложилась на Украине, необходима команда профессионалов в правительстве, однако такой в настоящий момент нет. Требованиям не соответствует, в первую очередь, нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский, считает экс-премьер страны.

Говоря о компетентности Зеленского, Азаров отметил, что человек не пойдет делать хирургическую операцию к сапожнику или кулинару, а сначала ознакомится с отзывами о враче. И в итоге будет выбран самый опытный специалист. Так должно быть и в политике, считает бывший премьер-министр Украины.

Азаров заявил, что должность президента гораздо сложнее работы хирурга. При этом Зеленский, по словам украинского политика, мало что решает в стране, поскольку является марионеткой Вашингтона. Экс-премьер уверен: бывший актер мог бы научиться быть президентом за два года, если бы действительно пахал, размышлял и читал документы.

Напомним, актер и продюсер Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Он обошел бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко, которого поддержали 24,45% избирателей.



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