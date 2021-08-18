Мнение: Окозление животноводства, лес дороже нефти и зелёная инфляция

1. На Западе таки придумали, как спасти планету от прожорливых коров, бесконтрольно испускающих парниковые газы. В этот раз решение выглядит более реалистичным, без использования пыточных газоулавливающих устройств. Однако коровам от этого не легче, ведь их, по сути, предлагают подвергнуть коровоциду, а сельское хозяйство – окозлению:

https://lenta.ru/articles/2021/08/02/goats/

Долгие годы коровы играли ключевую роль в сельском хозяйстве, обеспечивая людей мясом и молоком. Однако в последнее время они все чаще уступают место козам, содержать которых выгоднее сразу во многих отношениях — из-за более предсказуемых цен на продукцию и меньших затрат. К тому же козы позитивно влияют на экологию, производя меньше вредных выбросов. Некоторые фермеры даже уверены в интеллектуальном превосходстве коз. Недавно американские коровьи фермы начали переделывать в козьи, что может стать прецедентом и вывести противостояние на новый уровень. <…>

8542 коровьи фермы были закрыты в США за последние три года. Главными козоводческими штатами считаются Калифорния, Висконсин и Айова, в которых количество козьих ферм достигает 20 процентов от всех молочных предприятий. <…>

Похожим образом дело обстоит и в Европе. Там козоводство начало стремительно развиваться в 1990-х годах — во многом из-за принятия на уровне Евросоюза новых стандартов качества сельхозпродукции и требований к гигиене при ее производстве. Фермам пришлось провести модернизацию, что поспособствовало повышению производительности. Это наглядно подтверждается статистикой: в Европе сосредоточено всего 1,9 процента мирового поголовья коз, которые обеспечивают 15,1 процента мирового молока и 35,1 процента сыра. На коз пока приходится только 1,5 процента молочных животных региона, но их количество стабильно растет. <…>

Параллельно козье молоко активно исследуют ученые, отмечающие не только его пищевую ценность, но и диетические, а также гипоаллергенные качества. К тому же козы менее прихотливы в еде по сравнению с коровами, а значит, могут пастись в неподходящих для коров местах со скудной растительностью (при условии, что фермы владеют пастбищами достаточной площади). Наконец, козы помогают распространять семена некоторых видов растений, регулируют ландшафт и вырабатывают гораздо меньше метана — вредного для окружающей среды газа, сильно ударившего в последнее время по репутации коров. Благодаря этому многие хвалят их за вклад в борьбу с изменением климата.

2. Экономисты подсчитали «климатический капитал» России и предложили использовать его как для зарабатывания денег, так и для того, чтобы сделать борьбу с лесными пожарами в Сибири более рентабельной:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/nazvano-glavnoe-prirodnoe-bogatsvo-rossii-ot-kotorogo-strana-mojet-poluchat-do-50-milliardov-pribyli-v-god-610d54402fb81219198f41bf

Вот что говорит Die Presse о лесах нашей страны: «В прошлом году BCG оценила» российские лесные ресурсы в 4 трлн долларов, а это на 28% больше, чем стоимость резервов нефти.

И с помощью российской тайги можно получить огромную прибыль, при этом вырубать ничего не нужно, и продавать другим странам древесину тоже не нужно. Все дело в экологическом аспекте и потенциальной возможности использования российского леса на мировом рынке «углеродных кредитов».

Что это за рынок?

Обладая огромной площадью, Россия может полностью компенсировать все промышленные выбросы СО2, если примет следующие меры (подсчеты ВШЭ):

Если Россия пустит в оборот неиспользуемые земли для посадки леса, то это даст большое преимущество в 100 млн тонн СО2 в год. Для сравнения: на сегодняшний день леса России накапливают около 625 млн тонн углекислого газа каждый год. Тут можно компенсировать промышленные выбросы, а оставшийся запас «продавать» в виде углеродных квот другим странам и компаниям, которые превышают квоты по выбросам. Это и есть рынок углеродных кредитов.

Потенциальный доход: 500 млн тонн C02 в год * $100 (стоимость квоты) = 50 миллиардов долларов в год.

3. Экономика восстанавливается после коронакризиса, но цены продолжают расти. Аналитики предсказывают человечеству длительный период «зеленой инфляции»:

https://lenta.ru/news/2021/08/11/rosteco/

Борьба человечества за окружающую среду и экологию приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Государства вынуждены вводить дополнительные ограничения, чтобы стимулировать производство к экологической трансформации, которая потребует дополнительных расходов и приведет к так называемой «зеленой инфляции». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Невзирая на попытки центральных банков по всему успокоить бизнес и население, что инфляция — временное явление, компании уже столкнулись с двух- и трехзначным повышением цен на интересующие их товары. Причем основной рост сейчас приходится на сложности с транспортировкой, вызванной пандемией коронавируса, однако, как отмечают эксперты, даже разрешение этих проблем не решит проблемы, а лишь снизит давление на цены.

«Зеленая инфляция» также не будет длиться вечно, успокаивают аналитики, однако этот эффект будет сохраняться еще долго. Тренд на снижение «зеленая инфляция» должна продемонстрировать тогда, когда электроэнергия из возобновляемых источников энергии будет в избытке и начнет падать в цене.