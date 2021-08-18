Минюст РФ внес первым движение «Голос» в новый список иноагентов

В новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, которые выполняют функции иностранного агента первым внесли движение «Голос».

Движение «Голос» внесено в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» – Движение в защиту прав избирателей «Голос», Движение «Голос», – говорится в реестре, опубликованном на сайте Минюста.

Подчеркивается, что его финансировала гражданка Армении.

Отмечается, что движение «Голос» стало первой внесенной в реестр организацией.

В июне комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ изучала возможность включить в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, сетевое издание «Медиазона».