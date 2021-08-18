 

В Омске вынесли приговор взломавшему сайт мэрии хакеру

18.08.2021, 21:14, Новости дня
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Первомайский райсуд Омска вынес приговор 23-летнему администратору игрового клуба за атаки и попытки внедрения вредоносного кода на страницу департамента образования мэрии Омска и назначил ему наказание в виде года исправительных работ, сообщили в областном УФСБ.

«Первомайский районный суд города Омска приговорил фигуранта уголовного дела к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10% с заработной платы в доход государства. Суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области, передает РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что фигурант в сентябре 2020 года, используя специальную программу, атаковал сайт «Омский образовательный портал» департамента образования Омска. На гражданина завели уголовное дело по части 1 статьи 274.1 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру России).

Отмечается, что осужденный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор в силу не вступил.

Ранее американские СМИ сообщили, что якобы российские хакеры выложили в Сети данные миллиона кредитных карт граждан США и других государств.



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