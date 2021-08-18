 

В МИД обвинили НАТО в поддержке вбросов команды Навального для вмешательства в дела России

18.08.2021, 21:14, Новости дня
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Страны НАТО подхватывают вбросы команды Алексея Навального для вмешательства в дела России, заявило министерство иностранных дел России.

В МИД сообщили, что ряд западных государств напрямую, а также посредством подконтрольных информационных ресурсов и системных СМИ последовательно конструирует из Навального и его окружения образ организационного центра демократического протестного движения в России, передает РИА «Новости».

«Соответствующие публичные комментарии регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполитических ведомств различных стран НАТО, пресс-службы которых с готовностью подхватывают информационные вбросы «команды» блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в РФ и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы», – сообщили в МИД России.

Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы РФ по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.

17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



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