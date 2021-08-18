 

Бабушка моется в бане – Личное мнение

18.08.2021, 21:12, Разное
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Лариса Долина опубликовала фотографию себя в купальнике.


Фото: Соцсети

Зачем она это сделала? Чтобы, простите, что? Что хотела нам сказать и показать эта уже глубоко пожилая женщина?

Когда в купальнике фотографируется девушка, как в коллаже справа, мне понятен и приятен её посыл.

Когда в купальнике, обнажив дряблую промежность, позирует Долина, мне — стыдно.

Позирует она, а стыдно мне за то, что я это посмотрела.

Обсудим?

Когда ты сознательно показываешь всему миру своё тело в купальнике, это подразумевает какую-то сексуальность. Никакой сексуальности я в Долиной не вижу. Я одна такая — в упор смотрю и не вижу? Или вы тоже не видите?

Больше скажу: глядя на Ларису Витальевну или как её там, у меня возникает чувство, что я подсмотрела в дырку в бане, где моется бабушка.

Зачем я это сделала? Мне стыдно за себя, хоть я и не виновата. Я просто листала Инстаграм и увидела там раздетую бабушку. Не специально я на неё глазела. Не виноватая я! Только стыдно-то так, что будто бы и специально.

Поймите меня правильно.

Я ни в коем случае не отказываю старушкам в праве на море, солнце и купальные костюмы. Наоборот. Радуйтесь, наслаждайтесь, отдыхайте! Заслужили.

Больше скажу: хотите фотографироваться в трусах, вы и в этом — в своём полном праве. Никто вас этого права лишать не может и не должен.

Как никто не может и не должен лишать меня права испытывать чувство неловкости при взгляде на пожилую раздетую женщину, раздвинувшую на фото морщинистые ножки, задравшую коленочку и распахнувшую губки в неком призыве к миру.

Призыве сделать что?

Источник: Лена Миро



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