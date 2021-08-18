 

Представлен первый портрет принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии с тремя детьми

18.08.2021, 20:54, Разное
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Сегодня шведский королеский дворец обнародовал официальные портреты, сделанные в прошлую субботу по случаю церемонии крещения четырехмесячного принца Джулиана Херберта Фольке, третьего сына 42-летнего принца Швеции Карла Филиппа и его 36-летней супруги, принцессы Софии. Локацией для съемки стал дворец Дроттнингхольм на острове Лувён посреди озера Меларен, в окрестностях Стокгольма. Этот дворец с 1981 года является резиденцией шведских королей, а в 1991 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На первом портрете изображен Карл Филипп с супругой и тремя сыновьями. Принц одет в парадный костюм, тогда как София – в платье Etro с национальной вышивкой. Маленькиого Кристиана нарядили в крестильное платье, а его старших братьев – в светлые пиджачки и темно-синие шорты. В этих же нарядах королевские особы были непосредственно на самой церемонии крещения.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями

На второй фотографии семейство окружают родители Софии и Карла Филиппа, а на последнем за спинами принца и принцессы стоят крестные родители маленького Кристиана: Якоб Хёгфельдт, Фрида Вестерберг, Патрик Соммерлат, а также Йохана и Стина Андерссон.

Напомним, 26 марта этого года кронпринц Карл Филипп и принцесса София стали родителями в третий раз. У пары родился сын. 29 марта стало известно имя ребенка и опубликовано его первое фото. Малыш, как и его братья, не имеют королевских титулов, почему – читайте здесь. 

О том, что принцесса София беременна в третий раз, пара рассказала лично, опубликовав соответствующее заявление в Instagram в декабре прошлого года. Причем последовало оно почти сразу после известия, что супруги заразились коронавирусом. Однако на будущем ребенке и роженице вирус, к счастью, никак не отразился. Болезнь монархов протекла в легкой форме, все это время они провели вместе с детьми на самоизоляции.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями и своими родителямиПринцесса София и принц Карл Филипп с детьми и крестными родителями младшего сына

Напомним, Карл Филипп и София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали немного позже – через год. Изначально выбор принца Карла Филиппа в лучших современных королевских традициях пришелся правящему двору не по нраву, ведь София не принадлежала знатному роду. Но летом 2014 года принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме прошла свадьба пары, на которой присутствовало 400 гостей.



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