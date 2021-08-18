Сюрреализм, Fashion Show и “шокирующий розовый”: феномен успеха Эльзы Скиапарелли

История Эльзы Скиапарелли и ее модного дома

Благодаря своей яркой индивидуальности Эльза Скиапарелли устроила настоящую революцию в мире моды. “Художница, которая шьет одежду” – так ее называла вечная конкурентка Коко Шанель. Смелость, эксцентричность, нетривиальность мышления – именно эти качества помогли Скиапарелли оживить сдержанные образы, которые царствовали во время Второй мировой войны.

Эльза родилась в 1890 году в Риме и с детства отличалась изысканным вкусом, ведь она происходила из аристократической семьи. Высокий социальный статус ее родителей открывал перед ней все двери в высший свет и в мир искусства, тем самым развивая у девушки не только тягу к прекрасному, но и творческий склад ума.

Эльза СкиапареллиКогда Скиапарелли исполнилось 24 года, она вышла замуж за франко-швейцарского теософа – графа Вильгельма де Вендта де Керлора. Супруги переехали в Нью-Йорк, и вскоре Эльза родила избраннику наследницу. Но союз их просуществовал всего восемь лет, после чего Скиапарелли, прихватив с собой дочь Гого, уехала в город-мечту Париж. И, как оказалось впоследствии, именно решение о переезде определило всю ее судьбу, ведь именно в столице Франции девушка познакомилась с одним из отцов современной моды Полем Пуаре. Его вклад в карьеру Скиапарелли оказался очень существенным – при поддержке кутюрье Эльза начала разрабатывать собственную одежду и продавать свои модели небольшим домам моды, но уже в 1927 году она открыла собственное ателье.

Первая коллекция Скиапарелли представляла собой связанные вручную свитера с эффектом trompe-l’oeil (“оптическая иллюзия”), которые мгновенно стали хитом 20-х. Вскоре ассортимент стал активно расширяться: появились пляжные пижамы, купальники, лыжные костюмы и вечерние платья. Но самую широкую известность ателье Эльзы принес крупный заказ от фирмы Strauss на спортивную одежду, благодаря которому на Рю-де-ля-Пе под вывеской “Для спорта” открылся Модный дом Schiaparelli.

Что дала Эльза Скиапарелли миру моды

Эльза прославилась множеством инноваций в мире моды. Она не боялась экспериментов: сочетала между собой необычные фактуры, придумывала новые формы, добавляла провокационные детали и использовала порой слишком смелые цвета. Так, фирменным цветом дома Schiaparelli стал цвет интенсивно-розовый, который впоследствии все, включая саму Эльзу, стали называть “шокирующим розовым”. На многих вещах, которые мы можем наблюдать сегодня, остался след легендарной Скиапарелли. Именно Эльза была создательницей встроенных бюстгальтеров, застежек-молний и кюлотов.

Шляпка от Эльзы Скиапарелли Визитной карточкой Скиапарелли стал уникальный стиль, объединяющий моду и искусство. Она вращалась в художественных кругах и тесно взаимодействовала с известными художниками той эпохи, с такими как Мерет Оппенгейм, Альберто Джакометти, Жан Кокто и, конечно, несравненный Сальвадор Дали, ее союз с которым принес миру моду множество уникальных предметов гардероба. Одной из самых известных коллабораций живописца и дизайнера является платье из белой органзы с изображением лобстера. Эльза не боялась играть с классическими силуэтами, добавляя провокационные принты, вышивку, украшения или необычные материалы. Ей удавалось создать шедевр из лоскутков, которые, казалось бы, совершенно несочетаемы.

“Безумство” Эльзы также проявлялось в головных уборах, перчатках и бижутерии. Дамы из высшего общества выходили в свет шляпах-туфлях, шляпах-таблетках и шляпах-телефонах, облачив руки в замшевые перчатки черного и белого цвета с красными ногтями из змеиной кожи и перчатки с длинными когтями, создательницей которых выступала несравнимая Скиапарелли. Показ дома Schiaparelli, 2019 год

Белла Хадид в платье Schiaparelli в Каннах, 2021 годСкиапарелли была абсолютным новатором и в создании ювелирных украшений. Ее модный Дом стал выпускать их в 1930-х годах. В своих работах Эльза зачастую использовала разноцветные переливающиеся кристаллы – она стала одной из первых, кто заменил ими драгоценными камни. Многие из ее ювелирных изделий были созданы под влиянием сюрреалистов, отличаясь нетривиальностью и смелой причудливостью. Сегодня одной из самых узнаваемых серий Эльзы являются “арбузы” – изделия сразноцветными камнями, ограненными в виде восьмиконечной звезды.

Показ Эльзы Скиапарелли в 50-е годыТо, как Эльза презентовала свои новые модели, можно смело назвать отдельным видом искусства. Скиапарелли превратила обычные дефиле в Fashion Show – праздничные и яркие шоу, на которых выступали именитые артисты. Пресс-релизы она печатала прямо на тканях, а на подиум выпускала нетипичных для того времени худощавых манекенщиц. Кроме того, именно она стала первой, кто давал модным показам названия.

Чем является модный дом Эльзы Скиапарелли сейчас

Модный дом Schiaparelli не смог адаптироваться под начавшиеся после Второй Мировой войны изменения. Его последняя модная коллекция вышла в 1953, а спустя год дом окончательно закрылся. Эльзе так и не удалось вернуть былую популярность, и в 1973 она скоропостижно скончалась.

Schiaparelli show Ноа Сайрус в платье Schiaparelli на премии “Грэмми”, 2021 год

Но сегодня Дом моды Schiaparelli переживает торжественное возвращение. За кутюрными коллекциями бренда снова стали охотиться знаменитости, выбирая их в качестве выходных нарядов. Так, например, Ким Кардашьян предстала в платье Schiaparelli, верх которого сделан в виде корсета с кубиками пресса, на рождественской вечеринке. Американская певица Леди Гага блеснула в темно-синем приталенном пиджаке, красной шелковой юбке и броши в виде золотого голубя во время исполнения гимна на инаугурации президента США Джо Байдена. Звезда сериала “Эйфория” Хантер Шафер для съемок “Ночного шоу с Джимми Фэллоном” выбрала из коллекции Schiaparelli платье с золотыми брошами-сосками и накладные пальцы. А супермодель Белла Хадид на Каннском фестивале 2021 года прошлась по красной дорожке в черном облегающем платье длины макси с глубокой открытой зоной декольте, которую украшало массивное золотое украшение в виде легких – наряд из осенне-зимней коллекции Дэниела Розберри для Schiaparelli.

Леди Гага на инаугурации Джо Байдена в наряде Schiaparelli