 

Мнение: Не смогли

18.08.2021, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По всему Подмосковью развешаны новые предвыборные плакаты КПРФ с папашей Зю и с таким вот предвыборным слоганом: “Мы правы! Мы сможем!” Блин, чего это мне напоминает?! Ну конечно же – предвыборный слоган… Барака Обамы в 2008 году – “Yes, we can!”

Однако ж – каковы коммунисты нынче? Продвинутые ребята!

Забавно, конечно. Чем в большую архаику сваливается партия – тем более неразборчивой она становится. Думается – вследствие общего поглупления. Интересно – предъявят ли Зюганову бдительные товарищи за такой “образец для подражания”?

Хотя, справедливости ради, надо признать, что тырить слоганы у американских президентов – давняя традиция российских выборов. Еще, помнится, в 1996 году команда Ельцина просто и без затей скопировала основной лозунг тогдашних демократов в США – Choose or lose! У нас, как известно, его скопипастили как “Голосуй или проиграешь!” Причем никого не смутило даже то, что на русском при переводе потерялась рифма. Все равно, как мы помним, лозунг проканал на “ура”.

А комми-лозунгом так и тянет поиграть. Какой-то он недоделанный. Мне вот показалось, что лучше было бы “Вы правы! Мы сможем!” Или наоборот: “Мы правы! Ты сможешь!” И игры смыслов было бы побольше, и, главное, калька с Обамы не так бы бросалась в глаза. Или уж объясниться: “Мы правы, хотя и левы! А вы так сможете?” Или даже так: “Я прав, хотя я лев! Я смог!” И игры смыслов было бы побольше, и, главное, калька с Обамы не так бы бросалась в глаза. Особенно если где-нибудь там еще и льва подрисовать.

Хотя, пожалуй, в общем постмодернистком стиле лучше было бы вообще не переводить. Так и написать: “Геннадий Зюганов. Yes, we can!” Было бы по крайней мере смешно.

Но нет. Так мы не сможем (2016)

Хотя вот нынешние комми каким-то образом сумели внести в уже неработающую Думу свой законопроект о полной отмене “пенсионной реформы” – то есть о возвращении прежней схемы “55 для женщин, 60 для мужчин”. Жгут!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Минфин предложил КПРФ финансировать мавзолей им. Ленина из партийной кассы

23.04 / Под Москвой задержали серийных автоугонщиков

24.06 / Филипп Киркоров о сканделае на премии “МУЗ-ТВ”: “Не мои проблемы”

25.02 / Мнение: Письмо: “Доприучала себя”

22.07 / Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис

13.08 / Айза Анохина о новом клипе Давы и Филиппа Киркорова: «Это гимн конца света»

29.03 / Диетолог Королева рекомендовала россиянам с нездоровой кожей обратить внимание на питание

09.01 / «Мы частная компания» – сторонников Трампа будут отключать от аппаратов ИВЛ в лучшей больнице Нью-Йорка

21.05 / Зеленский: Украина не находится в приоритете у стран Евросоюза

02.07 / Россия вошла в топ-3 стран мира по ценам на жилье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика