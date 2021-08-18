Антитела могут стать новым контрацептивом



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Современные противозачаточные таблетки высокоэффективны. Однако их гормональный механизм действия связан с некоторыми побочными эффектами. Некоторым женщинам такие препараты противопоказаны. Американские ученые работают над негормональной альтернативой этим лекарствам. Они разработали моноклональные антитела, которые мешают сперматозоидам продвигаться к яйцеклетке.

Моноклональные антитела – это антитела, которые получают лабораторным путем. Ученые научились создавать антитела, атакующие различные патогены или связывающие определенные вещества. Препараты этой группы уже используются для лечения многих болезней, включая COVID-19.

Ранее уже было известно, что у женщин могут вырабатываться антитела к сперме. Это одна из важных причин бесплодия. В качестве прототипа для своего препарата ученые взяли образцы таких антител у женщин, страдающих от этой проблемы. Разработанные ими моноклональные антитела оказались еще более мощными, чем естественные: одно антитело способно связывать большее количество сперматозоидов.

«Мы разработали антитела, которые как минимум в 10-16 раз более мощно агглютининируют сперму и снижают проникновение сперматозоидов, чем обычные антитела. Это предотвращает продвижение сперматозоидов через слизь и не дает им достичь яйцеклетки, обеспечивая негормональное предохранение от беременности. Такой фармакологический механизм уже проверен на женщинах», – рассказала Бавана Шреста (Bhawana Shrestha) из Университета Северной Каролины, ведущий автор исследования.

В эксперименте ученые проверили эффективность моноклональных антител на овцах. Моноклональные антитела, а затем сперма, вводились вагинально. Исследование показало, что подвижность сперматозоидов падала на 99,9%.

Ученые предполагают, что новый контрацептив можно будет применять несколькими способами. Он может выпускаться в виде контрацептивных колец для введения во влагалище. В этом случае его действие может продолжаться несколько недель. Также возможен выпуск тонких пленок для использования непосредственно перед половым контактом.

В следующих исследованиях препарат будет необходимо испытать на людях. Только после этого он может стать доступным.